ज़ायोनी कैबिनेट की सीरिया पर अहम बैठक, नए सुरक्षा समझौते की तैयारी

ज़ायोनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सीरिया के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ताओं पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में वरिष्ठ मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे और सीमा सुरक्षा समझौते पर विचार होगा।

अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने एक वरिष्ठ ज़ायोनी अधिकारी के हवाले से लिखा कि वॉशिंगटन इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। हाल ही में लंदन में सीरिया के विदेश मंत्री असअद अल-शैबानी ने ज़ायोनी मंत्री रॉन डर्मर और अमेरिकी दूत टॉम ब्राक से मुलाकात कर एक नई सुरक्षा डील के मसौदा पर चर्चा की।

पिछले हफ्ते सीरियाई अंतरिम राष्ट्रपति अबु मोहम्मद जौलानी ने भी स्वीकार किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता में इस्राईल के साथ सुरक्षा समझौते की बातचीत चल रही है और अगले कुछ दिनों में 1974 जैसे एक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

हालांकि, जौलानी ने दावा किया कि यह डील सामान्य करण या अब्राहम समझौतों में शामिल होने का मतलब नहीं होगी।