  1. होम
  2. सांस्कृतिक
  3. हदीस

डेली हदीस

इमामे ज़माना के लिए दुआ

18 सितंबर 2025 - 14:40
समाचार कोड: 1728485
इमामे ज़माना के लिए दुआ

इमाम अली रज़ा अ.स. ने हमें हमेशा इमामे ज़माना  अस के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है। 

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْـمانِ:  عَنْ مَوْلانا أَبى الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ مُوسَى الرِّضا عليه السلام: أنَّهُ كانَ يَأْمُرُ بِالدَّعاءِ لِلْحُجَّةِ صاحِبِ الزَّمانِ عليه السلام

 [بحارالانوار 95: 33 ح 4 و 332 ح 5]

यूनुस बिन अब्दुर रहमान ने नक़्ल किया है कि इमाम अली रज़ा अ.स. ने हमें हमेशा इमामे ज़माना अ.स. के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है। 

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha