इमामे ज़माना के लिए दुआ

https://hi.abna24.com/xjHVd18 सितंबर 2025 - 14:40 समाचार कोड 1728485 सांस्कृतिक हदीस होम सांस्कृतिक हदीस डेली हदीस इमामे ज़माना के लिए दुआ 18 सितंबर 2025 - 14:40 समाचार कोड: 1728485 इमाम अली रज़ा अ.स. ने हमें हमेशा इमामे ज़माना अस के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है। عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْـمانِ: عَنْ مَوْلانا أَبى الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ مُوسَى الرِّضا عليه السلام: أنَّهُ كانَ يَأْمُرُ بِالدَّعاءِ لِلْحُجَّةِ صاحِبِ الزَّمانِ عليه السلام [بحارالانوار 95: 33 ح 4 و 332 ح 5] यूनुस बिन अब्दुर रहमान ने नक़्ल किया है कि इमाम अली रज़ा अ.स. ने हमें हमेशा इमामे ज़माना अ.स. के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है।
आपकी टिप्पणी