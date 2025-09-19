मिस्र में हमला हुआ तो, हम अगले दिन तल अवीव में होंगे

यदिऊत आहरोनोत में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद मिस्र के सांसद मुस्तफ़ा बिक्री ने सख्त लहजे मे ज़ायोनी राष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा कि इस्राईल को अपनी किसी भी हरकत का नतीजा भुगतना होगा।

मुस्तफ़ा ने स्थानीय टेलीविजन से बातचीत में कहा कि मिस्र किसी भी आक्रामक कदम के सामने झुकेगा नहीं।

उन्होंने उस दावे की निन्दा की जिसमें कहा गया था कि मिस्र ने हमास और अन्य फ़िलिस्तीनी आंदोलनों के नेताओं पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और इसे अस्वीकार्य बताया।

मुस्तफ़ा ने इस्राईल के नेताओं को किसी भी तरह की धमकी या उकसावे के परिणामों से आगाह करते हुए कहा: “आप हमारी सीमाओं को पार नहीं कर पाएँगे और मिस्र की ज़मीन पर किसी की हत्या नहीं कर पाएँगे।”

उन्होंने कहा कि मिस्र एक निर्थक या असहाय देश नहीं बल्कि एक मजबूत संप्रभु राष्ट्र है और किसी भी वजह से हमारी सीमाओं के उल्लंघन पर हम कड़ी प्रतिक्रिया देंगे — “अगले दिन हम तल अवीव में होंगे।”

बता दें कि मिस्र के अधिकारियों की इस तरह की बयानबाज़ी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन पर तीव्र प्रतिक्रिया की स्पष्ट संकेत देती है।