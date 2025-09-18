  1. होम
ईरान ने IRGC पर इक्वाडोर के आरोपों को कहा बेबुनियाद,  अमेरिका-इस्राईल का दबाव

18 सितंबर 2025 - 15:39
अमेरिका द्वारा दूसरे देशों को ईरानी सेना के ख़िलाफ़ अभियान में शामिल करने की कोशिश “मज़ाक़िया मुहिम” है, जो IRGC के इरादों को कमजोर नहीं कर सकती।

ईरान ने इक्वाडोर द्वारा अपनी सेना, ख़ासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) पर लगाए गए आरोपों को सख़्ती से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी ज़हरा इरशादी ने एक बयान में कहा कि इक्वाडोर का यह कदम “ग़ैर-न्यायपूर्ण, बेबुनियाद और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के ख़िलाफ़” है। उन्होंने साफ़ कहा कि यह फ़ैसला अमेरिका और इस्राईली सरकार के दबाव और उकसावे का नतीजा है।

इरशादी ने चेतावनी दी कि इस क़दम से न सिर्फ़ ईरान–इक्वाडोर रिश्तों को नुक़सान होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी एक खतरनाक मिसाल कायम होगी, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी इक्वाडोर पर होगी।

उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा दूसरे देशों को ईरानी सेना के ख़िलाफ़ अभियान में शामिल करने की कोशिश “मज़ाक़िया मुहिम” है, जो IRGC के इरादों को कमजोर नहीं कर सकती।

ज़हरा इरशादी ने ज़ोर देकर कहा कि IRGC एक स्वतंत्र और जन-आधारित संस्था है जो ईरान की आज़ादी, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा पूरी ताक़त और सम्मान के साथ करता रहेगा।

