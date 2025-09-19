अमेरिका ने फिर दिया भारत को झटका, चहबहार पर मिली छूट खत्म

अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दी गई विशेष छूट गुरुवार को खत्म कर दी। 29 सितंबर 2025 से इस बंदरगाह को चलाने, पैसे देने या उससे जुड़े किसी काम में शामिल कंपनियों पर अमेरिकी जुर्माना और प्रतिबंध लगेगा।

अमेरिका के इस फैसले से भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत ने 2024 में इस पोर्ट के मैनेजमेंट के लिए 10 साल का समझौता किया था। भारत ने इस पोर्ट में 3 हजार करोड़ का निवेश किया है।

यह पोर्ट भारत के साथ ही ईरान, अफगानिस्तान के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों के बीच व्यापार का एक अहम प्रवेश द्वार है। अब भारत इस पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बना रहा है, जो रूस और यूरोप को मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाला एक प्रोजेक्ट है।

भारत को चाबहार प्रोजेक्ट के तहत अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद मिलती है. पहले भारत को अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते माल भेजना पड़ता था, लेकिन चाबहार की वजह से इसमें आसानी हुई।

भारत को चाबहार पोर्ट के शहीद बहिश्ती टर्मिनल के बुनियादी ढांचे के विकास में $120 मिलियन का निवेश करना है और ईरान को $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान करनी है। जुर्माना लगने से भारत के निवेश पर असर पड़ेगा।

भारत और ईरान के बीच व्यापार में इजाफा हुआ है। भारत ने 2023 में ईरान को निर्यात 14% बढ़कर $1.66 बिलियन किया, जबकि ईरान से आयात 45% बढ़कर $672 मिलियन हुआ।