जॉर्डन सीमा से ग़ज़्ज़ा को मदद पहुँचाना बंद 

तल अवीव ने करामा पुल पर हुई एक घटना का बहाना बनाकर अम्मान से गज़्ज़ा जाने वाले राहत ट्रकों को रोक दिया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस्राईल ने कहा है कि "जॉर्डन सीमा पर नबी इलियास क्रॉसिंग के पास हुई घटना की जांच पूरी होने और रिपोर्ट मिलने तक" सहायता भेजना बंद रहेगा।

इस कदम के तहत इस्राईल ने जॉर्डन से गज़्ज़ा जाने वाले 150 से अधिक राहत ट्रकों को रोक दिया है। इसे मानवता-विरोधी "भूखमरी इंजीनियरिंग" की नीति बताया जा रहा है।

गज़्ज़ा में हर हफ्ते सिर्फ़ 1800 राहत ट्रक पहुंचते हैं, जो पहले ही ज़रूरत से बहुत कम हैं। अब इनकी कटौती ने अकाल और दवाओं की कमी से रोज़ाना मर रहे दर्जनों फ़िलिस्तीनियों की स्थिति को और भयावह बना दिया है।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है।

वे वैश्विक समुदाय से अपील कर रहे हैं कि इस क़दम की सख़्त निंदा की जाए और गज़्ज़ा की घेराबंदी ख़त्म करने के लिए इस्राईल पर दबाव बढ़ाया जाए।