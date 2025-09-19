रूस ने कठिन समय में ईरान का साथ दिया  : जनरल मूसवी

ईरान के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने 12 दिन की जंग के दौरान इस्राईल के ख़िलाफ रूस के मज़बूत और साफ़ रुख़ की सराहना की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, जनरल मूसवी ने रूस के ऊर्जा मंत्री सर्गेई सिविलियेव से मुलाक़ात में दोतरफ़ा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर बातचीत करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में रूस का इस्राईली हमले के ख़िलाफ़ ठोस और स्पष्ट रुख़ ईरान के लिए हौसला बढ़ाने वाला है।

उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी जंग की शुरुआत नहीं की और हमेशा कूटनीति को प्राथमिकता दी है, लेकिन दुश्मनों ने बातचीत को धोखा बनाने की कोशिश की और ईरान पर युद्ध थोप दिया, जिसका ईरान ने डटकर जवाब दिया।

रूस के ऊर्जा मंत्री ने ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों की शहादत पर संवेदना जताते हुए हर स्तर पर सहयोग बढ़ाने के वादे को दोहराया।

दोनों पक्षों ने ज़ोर दिया कि पश्चिमी पाबंदियों के बीच ईरान और रूस को अपनी रक्षा और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा।