गज़्ज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए इटली से रवाना होगा नया फ़्रीडम फ़्लोटिला

गज़्ज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए बनी अंतरराष्ट्रीय समिति ने रविवार को घोषणा की कि इस हफ़्ते बुधवार को दक्षिण इटली से कई जहाज़ रवाना होंगे। ये जहाज़ फ़िलिस्तीन के गज़्ज़ा पट्टी पर लगी इस्राईली नाकाबंदी को चुनौती देंगे और वैश्विक "फ़्रीडम फ़्लोटिला" अभियान का हिस्सा बनेंगे।

कमेटी के अनुसार, फ़्रीडम फ़्लोटिला कोएलिशन (FFC) और थाउज़ंड्स मेडेलीन टू गाज़ा (TMTG) के सहयोग से नया बेड़ा तैयार किया गया है। इस समय करीब 50 जहाज़ पहले ही "ग्लोबल रेज़िलिएंस फ़्लीट" के हिस्से के रूप में गज़्ज़ा की ओर बढ़ रहे हैं।

कमेटी ने बताया कि अक्टूबर की शुरुआत में एक "नया और अभिनव जहाज़" भी लॉन्च किया जाएगा, हालांकि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। इन जहाज़ों में ज़रूरी मानवीय मदद, खासकर दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण मौजूद हैं।

यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में जहाज़ एक साथ गज़्ज़ा की ओर रवाना हो रहे हैं, जहाँ 24 लाख से अधिक लोग रहते हैं। गाज़ा 18 साल से इस्राईली नाकाबंदी झेल रहा है और हाल के महीनों में स्थिति और भी भयावह हो गई है।

ग़ौरतलब है कि 7 अक्तूबर 2023 से अब तक इस्राईल के हमलों में 65 हज़ार से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं।