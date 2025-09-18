मस्जिदे अक़्सा के नीच इस्राईल ने बनाई 600 मीटर लंबी सुरंग

फिलिस्तीन मे न जनसंहार कार रहे अवैध राष्ट्र इस्राईल ने मस्जिदे अक़्सा को शहीद करने की पूरी योजना बना ली है। इसी क्रम में उसने मस्जिद के नीचे लगभग 600 मीटर लंबी सुरंग बना भी ली।

अमेरिकी विदेश मंत्री की मौजूदगी में ज़ायोनी शासन ने 600 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। इसे धार्मिक स्थल बताया जा रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी संगठनों का कहना है कि यह उनकी बस्तियों और अल-अक्सा मस्जिद के लिए खतरा है।

ये सुरंग कोई साधारण पुरातत्व परियोजना नहीं है बल्कि यरुशलम की पहचान बदलने और फिलिस्तीनियों को वहां से हटाने की कोशिश है।

लगभग 600 मीटर लंबी इस सुरंग की शुरुआत क़ुद्स् के सिलवान मोहल्ले से होती है और ये पक्षिमी दीवार, जिसे बुराक की दीवार भी कहते हैं, के पास खत्म होती है। ज़ायोनी सरकार और सिटी ऑफ डेविड नाम की एक संस्था इसे एक पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक जगह बताती है।

मगर फिलिस्तीनी और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ये खुदाई सीधे उनके घरों और मोहल्लों के नीचे हो रही है। इससे न सिर्फ उनके मकान कमजोर हो रहे हैं बल्कि अल-अक्सा मस्जिद को भी खतरा है, जो मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक है।

अल-अक्सा मस्जिद को खतरा इसलिए है क्योंकि इस्राईल जिस टनल की खुदाई कर रहा है, वह मस्जिद के बहुत नजदीक और उसके नीचे के इलाके से होकर गुजरती है। ये खुदाई पुराने घरों और जमीन की नींव को कमजोर कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार खुदाई से जमीन धंस सकती है और मस्जिद की बुनियाद हिल सकती है। इससे उसकी दीवारों और ढांचे पर असर पड़ सकता है। फिलिस्तीनी लोगों को डर है कि धीरे-धीरे इस बहाने इस्राईल वहां का नक्शा बदल देगा और मस्जिद के आसपास की पहचान मिटा देगा।