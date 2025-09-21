  1. होम
तकफ़ीरी आतंकी संगठन HTS का सरग़ना न्यूयॉर्क पहुँचा 

21 सितंबर 2025 - 17:21
समाचार कोड: 1729481
व्हाइट हाउस से वरिष्ठ पत्रकार जेनिफर जैकब्स (CBS News) के अनुसार, इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और सीरियाई अंतरिम राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की भी तैयारी चल रही है।

सीरियाई टीवी ने कहा है कि सीरिया की सत्ता पर काबिज तकफ़ीरी आतंकी संगठन HTS का सरग़ना और देश का अंतरिम राष्ट्रपति अबु मोहम्मद जौलानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन पहुंच गया है।  यह 1967 के बाद किसी सीरियाई नेता की अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जौलानी के साथ चार मंत्री भी मौजूद हैं। इस दौरे से सीरिया और अमेरिका के बीच राजनयिक रिश्तों की बहाली और वॉशिंगटन में सीरियाई दूतावास को फिर से खोलने की संभावनाएं जुड़ी हैं।

जौलानी 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेगा। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ पत्रकार जेनिफर जैकब्स (CBS News) के अनुसार, इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और सीरियाई अंतरिम राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की भी तैयारी चल रही है।

इससे पहले 14 मई को ट्रम्प ने रियाज़ में जौलानी से मुलाकात कर सीरिया पर दशकों से लगे प्रतिबंध हटाने की घोषणा की थी। 1 जुलाई को उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर सीरिया पर लगे एकतरफा प्रतिबंधों को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया।

