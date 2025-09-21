तालिबान की  दो टूक, बगराम पर नहीं होगी कोई बात 

तालिबान ने अमेरिका नेता की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कड़ी चेतावनी देकर कहा है कि अफगानिस्तान की एक इंच ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। तालिबान सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फ़ितरत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। फ़ितरत ने साफ किया कि अफगानिस्तान आज़ाद और स्वतंत्र देश है और किसी दबाव या सौदेबाज़ी में नहीं आएगा। उन्होंने कहा, "हमारी सेना सीमाओं और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार है। अफगान जनता ने हमेशा दिखाया है कि वह हर हमले और थोपे गए दबाव के खिलाफ डटकर खड़ी रहती है।"

अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने भी एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका दोहा समझौते का सम्मान करे और अफगानिस्तान की संप्रभुता में हस्तक्षेप बंद करे। बयान में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान सभी देशों से संतुलित और पारस्परिक हितों पर आधारित संबंध चाहता है।

अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भी दोहराया कि "एक मीटर ज़मीन भी अमेरिकियों को नहीं दी जाएगी।" वहीं, तालिबान के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अफगान और अमेरिका आपसी सम्मान और साझा हितों पर संबंध बना सकते हैं, लेकिन सैन्य मौजूदगी कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पूरे विवाद ने फिर से अफगानिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है।