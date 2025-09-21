ट्रम्प की मुस्लिम दुश्मनी फिर उजागर; इल्हान उमर को कांग्रेस से बाहर करने पर अड़े

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की मुस्लिम दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। आए दिन मुसलमानों और मुस्लिम देशों के खिलाफ जहर उगलते रहने वाले ट्रम्प ने बीते दिनों लंदन के मेयर सादिक खान को लेकर भी विवादित बयान दिया था। ट्रम्प के इस बयान की पूरी दुनिया के लोगों ने आलोचना की थी।

अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक मुस्लिम सांसद को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बयान में ट्रम्प ने मशहूर डेमोक्रेटिक सांसद और सोशल वर्कर इल्हान उमर पर हमला बोलते हुए उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें कांग्रेस से बाहर करने की मांग की है।

एयर फोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा, "मेरे ख्याल में उन पर (इल्हान उमर) पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए, वह बहुत खराब हैं। ट्रंप ने आगे कहा, "अगर उनकी निंदा की जाती है तो यह अच्छा है, लेकिन अगर महाभियोग चलाया जाता है तो यह और भी बेहतर होगा।