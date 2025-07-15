इन तीन कामों की वजह से अमल कुबूल नहीं 

कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंसान का कोई अच्छा अमल भी कुबूल नहीं होता। रिवायात में है कि इबलीस ने कहाः “अगर मैं आदम की औलाद पर तीन चीज़ों में क़ाबूल पा लूं तो फिर मुझे ज़रा भी परवाह नहीं कि वह कैसा भी अमल करे क्योंकि वह क़ुबूल नहीं होगा।”

इस रिवायत की सनद इबलीस तक पहुंचती है। यह मलऊन अपने सिपाहियों से कहता है कि अगर मैं आदम की औलाद की तीन चीज़ों पर हावी हो जाऊं तो फिर इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि इंसान अब भी अच्छे काम अंजाम दे रहा है और वह अब भी मुमकिन है कि कामयाबियों के दर्जे तय करे। नहीं मैं अब मुतमइन हो जाउंगा क्योंकि वह जो भी काम अंजाम देगा क़ुबूल नहीं किया जाएगा।

वो तीन बातें क्या हैं?

एक बात तो यह कि वह अपने भले काम को ज़्यादा समझे

दूसरे यह कि वह अपने गुनाहों को भूल जाए

और तीसरे यह कि उसके अंदर ख़ुदपसंदी और अपनी तारीफ़ का जज़्बा पैदा हो जाए।

आयतुल्लाह ख़ामेनेई

25/05/2003