सीरिया में द्रुज़ के बहाने इस्राईल ने सेना उतारी 

सीरिया में सरकार असद के पतन के बाद अमेरिका इस्राईल के समर्थन से सत्ता पर कब्जा जमाने वाले तकफीरी आतंकी गुट HTS के शासन में यह देश टूटने के कगार पर है। असद शासन के साथ ही सीरिया की रही सही शांति भी खत्म हो रही है। आए दिन देश में अलग-अलग समुदायों के HTS आतंकियों के हाथों कत्ले आम तो कहीं अलग अलग भागों में विद्रोह देखने को मिल रहे हैं।

इसी कड़ी में हाल ही में द्रुज समुदाय के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके स्वैदा में ऐसी सांप्रदायिक हिंसा भड़की कि 100 लोगों की जान चली गई। इस संघर्ष में एक तरफ द्रुज़ थे तो दूसरी तरफ HTS सरकार समर्थक बेदौइन कबीले, अब द्रुज़ के बहाने सीरिया पर लगातार हमले कर रहे इस्राईल को खुल कर हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया है।

स्वैदा में जारी हिंसा का मामला काफी भड़क गया है। सीरिया में रहने वाले द्रुज़ संप्रदाय को बचान के नाम पर इस्राईल खुल कर सीरिया में कूद पड़ा है।