ईरान की शंघाई सहयोग संगठन में रखी मांग से सकते मे आ जाएंगे अमेरिका और यूरोप 

16 जुलाई 2025 - 15:14
समाचार कोड: 1708514
ईरान की शंघाई सहयोग संगठन में रखी मांग से सकते मे आ जाएंगे अमेरिका और यूरोप 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने चीन में SCO में समूह के देशों से सुरक्षा समन्वय का आग्रह किया है, जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं।

चीन के तिआनजिन में अगस्त में SCO 2025 समिट पूरा होगा। इस समिट में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। SCO में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने सदस्य देशों के सामने एक खास योजना बनाने के प्रस्ताव रखा है जिसके बनने से अमेरिका-इस्राईल के साथ कई पश्चिमी देशों में डर पैदा हो सकता है। 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने चीन में SCO में समूह के देशों से सुरक्षा समन्वय का आग्रह किया है, जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अराक़्ची ने SCO की बैठक में सैन्य आक्रमण, तोड़फोड़ की गतिविधियों, राज्य आतंकवाद और सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन के जवाबों की निगरानी, दस्तावेजीकरण और समन्वय के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। 

