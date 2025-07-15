ईरान की मांग, साझा सुरक्षा सिस्टम बनाए शंघाई सहयोग संगठन 

चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए, ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने सदस्य देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु एक सामूहिक सुरक्षा मंच की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

बैठक के दौरान अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, अराक़्ची ने कहा कि एससीओ को एक स्थायी तंत्र स्थापित करना चाहिए जो सदस्य देशों के विरुद्ध सैन्य आक्रमण, तोड़फोड़, राजकीय आतंकवाद और संप्रभुता के उल्लंघन जैसी कार्रवाइयों पर संयुक्त प्रतिक्रियाओं की निगरानी, ​​दस्तावेजीकरण और समन्वय करेगा।

उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के विरुद्ध अवैध आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए जो आपूर्ति श्रृंखलाओं, बैंकिंग प्रणालियों और पारस्परिक व्यापार की सुरक्षा हेतु रणनीति विकसित करेगा।

आतंकवाद और साइबर खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरों जैसे साझा खतरों से निपटने के लिए सदस्य देशों की रक्षा और खुफिया एजेंसियों की भागीदारी के साथ एक संयुक्त सुरक्षा मंच स्थापित किया जाए।

उन्होंने कहा कि विश्व शक्तियों की एकतरफा बातों और वैचारिक युद्ध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए परिषद के सदस्य देशों के बीच मीडिया और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इससे पहले, अराक़्ची ने ईरान पर ज़ायोनी-अमेरिकी हमलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ईरान पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है और सशस्त्र आक्रमण की श्रेणी में आता है। यह कदम वैश्विक कूटनीति, क़ानून के शासन और परमाणु अप्रसार पर एक घातक प्रहार है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और ज़ायोनी शासन के ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर हमले परमाणु अप्रसार संधि, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कई प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 487 का स्पष्ट उल्लंघन हैं।