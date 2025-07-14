अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चीन और ब्राज़ील को खुली धमकी देते हुए कहा है कि इन देशों को रूस या अमेरिका में से किसी एक को चुनना होगा। एक अमेरिकी टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस के साथ सहयोग कर रहे देशों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर चीन, भारत और ब्राज़ील रूस के साथ सहयोग जारी रखते हैं, तो उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

इस बयान के बाद, अंतरराष्ट्रीय हल्कों में एक बार फिर अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना हो रही है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से निपटने की कोशिश कर रही है।

इस बीच, यूरोपीय सूत्रों का कहना है कि यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ 18वें प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी दे सकता है, जिससे रूस के साथ सहयोग करने वाले देशों पर दबाव और बढ़ जाएगा।