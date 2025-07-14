यमन के अभियान से तिलमिलाया ब्रिटेन, हौसियों से की मांग 

इस्राईल को गज़्ज़ा में जनसंहार करने मे भरपूर समर्थन कर रहा ब्रिटेन ज़ायोनी हितों के खिलाफ यमन के अभियान से तिलमिलाया हुआ है। लाल सागर में यमन की तरफ से इस्राईल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े समुद्री जहाजों को निशाना बनाए जाने पर ब्रिटेन को अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य के बाद भी कोई सफलता नाहि मिली। इस महीने यमन ने दो मालवाहक जहाजों पर हमला किया, जिसके बाद वे जहाज पानी में डूब गए। ब्रिटेन ने एक बयान जारी करके इस हमले की निंदा की है और हिरासत में लिए गए नाविकों को बिना शर्त रिहा करने की अपील की है।

ब्रिटेन ने 'मैजिक सी' और 'इटरनिटी-सी' जहाजों पर हूती हमलों की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यूनाइटेड किंगडम लाल सागर में मालवाहक जहाजों 'मैजिक-सी' और 'इटरनिटी सी' पर हौसी हमलों की निंदा करता है। बयान में आगे कहा गया है कि हौसियों के हमले के बाद जहाज डूब गए और कम से कम चार चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जबकि कई कई लापता हैं।