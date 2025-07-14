महमूद अब्बास की बेशर्मी, हमास से की हथियार डालने की मांग 

अमेरिका और इस्राईल की कठपुतली फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करने वाले हलकों के लिए चिंता का विषय बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, जॉर्डन में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ एक बैठक के दौरान, महमूद अब्बास ने कहा कि युद्ध के बाद गज़्ज़ा की सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और उसे हथियार डालकर फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।

महमूद अब्बास ने आगे कहा कि गज़्ज़ा में तत्काल युद्धविराम होना चाहिए और सभी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। इस्राईल को गज़्ज़ा से पूरी तरह हट जाना चाहिए ताकि फ़िलिस्तीनी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय और अरब देशों के समर्थन से वहाँ अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ संभाल सके।

महमूद का रुख़ वास्तव में वही माँग है जो इस्राईल लंबे समय से दोहराता आ रहा है, यानी फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों को निरस्त्र कर दिया जाना चाहिए।

अब्बास का यह बयान ऐसे समय में आया है जब फ़िलिस्तीन में प्रतिरोध बल ज़ायोनी आक्रमण का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह प्रतिरोध ही फ़िलिस्तीनी अधिकारों की एकमात्र गारंटी है।