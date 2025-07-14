सीरिया में भड़की हिंसा, 37 से अधिक लोगों की मौत

सीरिया में तकफीरी आतंकी गुट HTS के कब्जे के बाद से ही जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है । सीरिया में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा शहर में एक स्थानीय कबीले और लड़ाकों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस झड़प में अब तक 37 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त सीरिया में अल कायदा के पूर्व डिप्टी जौलानी के नेतृत्व वाली हैयते तहरीरुश् शाम (HTS) की सरकार है। HTS अधिकारियों ने कहा है कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में उनके लड़ाकों को तैनात किया जा रहा है, ताकि झड़प को समाप्त किया जा सके।

14 जुलाई को सीरिया के दो कबीलों के बीच यह झड़प शुरू हुई। इस हिंसा के चलते स्वेदा से दमिश्क जाने वाला हाईवे भी बंद हो गया है। 'सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स' ने दावा किया है कि झड़प में कम से कम 37 लोग मारे गए हैं, जिनमें 27 द्रुज़ कबीले के सदस्य शामिल हैं, जबकि बाकी 10 मृतक बेडौइन कबीले से हैं।