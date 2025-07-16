भारतीय नागरिकों को सलाह, न करें ईरान यात्रा 

ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार, 15 जुलाई को एक नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तब तक ईरान की यात्रा से परहेज करें जब तक वह बेहद आवश्यक न हो। यह एडवाइजरी क्षेत्र में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए जारी की गई है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “हाल के हफ्तों में सामने आए सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया जाता है कि वे ईरान की अनावश्यक यात्रा से पहले मौजूदा हालात का गंभीरता से आकलन करें।”

भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे नागरिकों को सुझाव दिया है कि वह वहां की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखें और भारतीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही नई सलाहों का पालन करें। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भारतीय फिलहाल ईरान में मौजूद हैं और भारत लौटने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए वापसी के विकल्प उपलब्ध हैं। पोस्ट में कहा गया है कि ऐसे नागरिक उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों और नौका सेवाओं के जरिए भारत लौट सकते हैं।