फिलिस्तीन की धरती पर सुकून से नहीं रह सकेंगे ज़ायोनी अतिक्रमणकारी

14 जुलाई 2025 - 17:37
अबू उबैदह ने कहा कि उनकी मौत के बाद भी उनके भाई, बच्चे और समर्थक उनके रास्ते पर चल रहे हैं और अतिक्रमणकारी शासन को रणनीतिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। 

फिलिस्तीन के अज़ीम मुजाहिद अल-कस्साम ब्रिगेड के जनरल कमांडर शहीद मोहम्मद जैफ की शहादत का एक साल पूरा होने पर हमास ने एक बयान जारी किया है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए अल अक्सा स्टॉर्म की योजना बनाने में जैफ की अहम भूमिका थी। 

अबू उबैदह ने मोहम्मद जैफ की शहादत की बरसी मनाते हुए ऐलान किया कि शहीद की विरासत ‘युद्ध अपराधियों और चोरों को परेशान करने वाले बुरे सपने की तरह जिंदा रहेगी। उन्होंने साथ ही फिलिस्तीनी जनता द्वारा जैफ की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। 

