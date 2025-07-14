क़ुम, परदीसान में हुए धमाके का आतंकी घटना से संबंध नहीं 

क़ुम के गवर्नर अकबर बेहनाम जू ने पारदीसन स्थित एक आवासीय परिसर में हुए विस्फोट के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि विस्फोट एक आवासीय इकाई में हुआ और प्रारंभिक जाँच से संकेत मिलता है कि इसका किसी तोड़फोड़ या आतंकवादी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

क़ुम के गवर्नर के अनुसार, विस्फोट के कारणों की जाँच जारी है और जल्द ही पूरी रिपोर्ट जनता के सामने रख दी जाएगी।

गौरतलब है कि क़ुम के पारदीसन इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में हाल ही में विस्फोट हुआ था, जिसमें छह महिलाओं और एक पुरुष सहित सात नागरिक घायल हो गए थे।