भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात 

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय चीन के दौरे पर हैं। चीन में उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से भी मुलाकात की।

जयशंकर , शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन - एससीओ के विदेश मंत्रियों के लिए आयोजित एक कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए है चीन गए हैं। 6 साल बाद जयशंकर चीन गए हैं और इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत अन्य कई मंत्रियों और अधिकारियों से जयशंकर ने मुलाकात की।

जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अराक़्ची के बीच इस्राईल-ईरान युद्ध के बाद यह पहली मुलाकात है। दोनों ने युद्ध के साथ ही भारत-ईरान के द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार के विषयों पर बातचीत की।