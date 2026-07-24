क़ालिबाफ़: सियोनी शासन इस्लामी देशों का नंबर एक दुश्मन है

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़, इस्लामी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, ने तेहरान में इराक के प्रधानमंत्री अली फ़ालेह अल-ज़ैदी से मुलाकात और वार्ता की।

इस्लामी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इराक के प्रधानमंत्री और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, इराकी शहरों में क्रांति के शहीद नेता के भव्य अंतिम संस्कार समारोह के आयोजन के लिए इराकी जनता और सरकार को धन्यवाद दिया और कहा: मैं अरबईन तीर्थयात्रियों के आतिथ्य के लिए पूरा प्रयास करने वाली इराकी जनता और सरकार को अग्रिम रूप से धन्यवाद देता हूं।

क़ालिबाफ़ ने तेहरान-बगदाद संबंधों के इतिहास पर जोर देते हुए कहा: ईरान और इराक के बीच सहयोग क्षेत्र और इस्लामी देशों की स्थिरता के लिए बहुत प्रभावी है, और ईरान और इराक मिलकर क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

संसद अध्यक्ष ने यह कहते हुए कि सियोनी शासन निस्संदेह सभी इस्लामी देशों का दुश्मन है, स्पष्ट किया: सियोनी शासन जो मुसलमानों का नंबर एक दुश्मन है, उसके खिलाफ इस्लामी देशों की एकता बनाए रखने में ईरान और इराक का सहयोग निश्चित रूप से प्रभावी होगा।