अमीर अकरमी निया: हम दुश्मन को अपने द्वीपों पर प्रारंभिक उपस्थिति की भी अनुमति नहीं देंगे

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा अकरमी निया, हमारे देश की सेना के प्रवक्ता ने रेडियो "गोफ़्तोगू" के साथ एक साक्षात्कार में खतरों के खिलाफ सेना और सशस्त्र बलों की व्यापक तैयारी के संबंध में कहा: हमने दुश्मन का हाथ पढ़ लिया है! इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए हमारे पास पूर्व-निर्धारित परिदृश्य हैं और हमने युद्धाभ्यासों में बार-बार अभ्यास किया है। इस क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले किसी भी आक्रामक को हम वहीं भारी गोलीबारी से नष्ट कर देंगे।

वर्तमान क्षण के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा: हम एक अत्यंत संवेदनशील और ऐतिहासिक दौर में हैं, और हमें विश्वास है कि ईरानी राष्ट्र, सशस्त्र बलों, सेना और इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर का प्रदर्शन ऐसा होगा जो आने वाले दशकों के लिए क्षेत्र और दुनिया में इस्लामी गणराज्य ईरान के शक्तिशाली स्थान को सुनिश्चित और निर्धारित करेगा।

सेना के प्रवक्ता ने यह कहते हुए कि देश अमेरिकी दुश्मन की ओर से एक अनचाहे और अनुचित युद्ध में उलझा हुआ है, कहा: इस हमले के लिए उनका बहाना ईरान के परमाणु हथियार प्राप्त करने के प्रयासों का दावा बताया गया है; जबकि हमने बार-बार और स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि हमने कभी भी परमाणु हथियारों की मांग नहीं की है।

ब्रिगेडियर जनरल अकरमी निया ने आगे कहा: दुश्मन हमेशा विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी या परमाणु हथियारों के विकास जैसे बहानों को अपनी घोषित नीतियों के रूप में पेश करते हैं, ताकि इस तरह से वे सैन्य हमले, दबाव, धमकी और प्रतिबंधों के लिए आधार बना सकें और लक्ष्य देश को कमजोर स्थिति और युद्ध की स्थितियों में डाल सकें।

क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और वाशिंगटन की अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने में विफलताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया: इस्लामी गणराज्य ईरान की स्थिति के बारे में अमेरिकियों का रणनीतिक आकलन गणना में त्रुटिपूर्ण था। उन्होंने "अल-अक्सा तूफान" ऑपरेशन, हमास और हिजबुल्लाह पर लगे झटकों, और सीरिया में असद शासन के पतन जैसी घटनाओं को देखकर गलती से सोचा कि ईरान कमजोर स्थिति में है, और इसी आधार पर उन्होंने हम पर यह युद्ध थोप दिया।