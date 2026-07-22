अल-हैया ने कब्जाधारियों से कहा: हम फिलिस्तीन के उद्देश्य के मालिक हैं

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, खलील अल-हैया, हमास आंदोलन के नए राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख ने एक संक्षिप्त संदेश में कब्जाधारियों को चेतावनी दी।

उन्होंने कहा: हम कब्जाधारियों से कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के उद्देश्य के मालिक हैं।

हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख ने सायोनिस्टों को संबोधित करते हुए कहा: न तो हमारे बच्चों की हत्या और न ही हमारे नेताओं और कमांडरों की शहादत हमें डराएगी और न ही हमें भयभीत करेगी।

अल-हैया ने फिलिस्तीनी समूहों के नेताओं के साथ बातचीत में: राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति हमास की प्राथमिकताओं में सबसे आगे है

दूसरी ओर, फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों के कई नेताओं ने अलग-अलग टेलीफोन वार्तालापों में खलील अल-हैया को इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के रूप में उनके चुनाव और इस आंदोलन के सदस्यों द्वारा उन पर दिए गए विश्वास पर बधाई दी।

इस संदर्भ में, खलील अल-हैया ने जमील मज़हर, फिलिस्तीन मुक्ति के लिए पीपुल्स फ्रंट के महासचिव के उप; मोहम्मद दहलान, फतह के भीतर लोकतांत्रिक सुधार धारा के प्रमुख; बस्साम अस-सालिही, फिलिस्तीनी पीपुल्स पार्टी के महासचिव; और जबरील अर-रजूब, फतह आंदोलन की केंद्रीय समिति के सदस्य के साथ टेलीफोन वार्तालाप किए।

इन वार्तालापों में, अल-हैया ने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की एकता की प्राप्ति उन प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, जिन्हें वह और हमास की नेतृत्व आगामी चरण में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे۔