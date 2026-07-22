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ईरान के खिलाफ आक्रामकता में अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सहमति

22 जुलाई 2026 - 09:21
समाचार कोड: 1843472
स्रोत: ABNA
ईरान के खिलाफ आक्रामकता में अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सहमति

ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए अमेरिका द्वारा अपने देश के सैन्य अड्डों के निरंतर उपयोग पर सहमति दे दी है।

समाचार एजेंसी अबना ने ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट किया कि «एंडी बर्नहम», ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, ने ईरान के खिलाफ लंदन द्वारा «रक्षात्मक हमले» कहे जाने वाले कार्यों के लिए अमेरिका द्वारा अपने देश के सैन्य अड्डों के निरंतर उपयोग पर सहमति दे दी है।

लंदन ने «कीर स्टारमर» के प्रधानमंत्रित्व काल में भी वाशिंगटन के साथ अपने सैन्य और खुफिया सहयोग को बनाए रखा था; एक ऐसा मामला जो ब्रिटेन के कुछ दलों और राजनीतिक समूहों की ओर से क्षेत्रीय संघर्षों में देश के शामिल होने की संभावना के कारण आलोचना का विषय बना हुआ है।

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