पेज़ेश्कियान: कोई भी कारक ईरान और इराक के बंधनों को नष्ट नहीं कर सकता

समाचार एजेंसी अबना के अनुसार, मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में इराक के नए राजदूत यासिर अब्द अज़-ज़हरा अल-हज्जाज की परिचय-पत्र स्वीकृति समारोह में उन्हें उनके कार्यकाल के लिए सफलता की शुभकामनाएँ दीं, ईरान की इस्लामी गणराज्य और इराक के बीच संबंधों की गहराई पर ज़ोर दिया और कहा: दोनों देशों के संबंध दो पड़ोसियों के बीच सामान्य संबंधों से परे हैं, गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सभ्यतागत बंधनों पर टिके हैं, और ईरान और इराक के लोग साझा भाग्य, हितों और आदर्शों को साझा करते हैं; एक ऐसा बंधन जिसे कोई भी कारक या सीमा नहीं तोड़ सकती।
राष्ट्रपति ने क्षेत्र और इस्लामी दुनिया की विशाल क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा: हमारा क्षेत्र दुर्लभ मानवीय, प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों से संपन्न है, और यदि क्षेत्र के देश, विशेष रूप से इस्लामी देश, साझा हितों के ढाँचे में अपने सहयोग और तालमेल का विस्तार करें, तो वे अपने लोगों के लिए शांति, सुरक्षा, समृद्धि, प्रगति और सतत विकास पर आधारित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
पेज़ेश्कियान ने क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा: ईरान की इस्लामी गणराज्य आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जन-जन के क्षेत्रों में इराक और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ संपर्कों के विकास और विस्तार पर ज़ोर देता है और मानता है कि इस सहयोग को मजबूत करना क्षेत्रीय एकीकरण और इस्लामी देशों के बीच सहयोग का एक सफल मॉडल बन सकता है।
राष्ट्रपति ने आगे ईरान के शहीद नेता के इराक में भव्य और ऐतिहासिक अंतिम संस्कार समारोह का उल्लेख करते हुए इस व्यापक और अभूतपूर्व जनसहभागिता को दोनों देशों के बीच गहरे भावनात्मक, विश्वास और सांस्कृतिक बंधनों का स्पष्ट प्रमाण बताया और कहा: यह एकजुटता और सहभागिता कई पर्यवेक्षकों और विदेशी ताकतों के लिए कल्पना से परे थी, और इसने दिखाया कि ईरान और इराक के लोगों के बीच सामाजिक पूँजी द्विपक्षीय संबंधों के विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। हम आशा करते हैं कि हम उस महान शहीद के मार्ग और आदर्शों को एकता को मजबूत करने, सहयोग के विकास और एक शक्तिशाली, सुरक्षित और प्रगतिशील क्षेत्र के निर्माण की दिशा में जारी रख सकेंगे।
राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास में नए इराकी राजदूत की जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए कहा: उम्मीद है कि आपके कार्यकाल के दौरान ईरान की इस्लामी गणराज्य और इराक के बीच सभी क्षेत्रों में विशिष्ट संबंध और अधिक गहरे होंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग और संपर्क के लिए नए आधार तैयार होंगे۔
आपकी टिप्पणी