अकेले यमन की धमकी लाल सागर के माध्यम से तेल निर्यात को बाधित करने के लिए पर्याप्त है

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने एक रिपोर्ट में लिखा कि यमन के सशस्त्र बलों द्वारा सऊदी अरब की समुद्री नाकाबंदी की घोषणा ने क्षेत्रीय तनाव में एक नया मोर्चा खोल दिया है और वैश्विक ऊर्जा बाजार के सामने मौजूद जोखिमों को बढ़ा दिया है।

अखबार ने जोर देकर कहा कि बाब-एल-मंदेब जलडमरूमध्य में टैंकरों को निशाना बनाने की केवल धमकी, हमलों के होने के बिना भी, शिपिंग और बीमा कंपनियों को इस मार्ग से गुजरने से रोक सकती है, और परिणामस्वरूप, समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात के प्रवाह को बाधित कर सकती है।

वाशिंगटन टाइम्स ने कहा कि सऊदी अरब के तेल निर्यात में किसी भी प्रकार की बाधा, जो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकती है और ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के माध्यम से वैश्विक बाजारों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है।

रिपोर्ट के आगे के भाग में कहा गया है कि इस स्थिति के परिणाम केवल संभावित हमलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा संबंधी चिंताएँ शिपिंग कंपनियों को इस क्षेत्र से गुजरने से बचने के लिए मजबूर कर सकती हैं; एक ऐसा मामला जिससे परिवहन, बीमा और तेल आवाजाही की लागत में वृद्धि होगी।

अंत में, वाशिंगटन टाइम्स ने निष्कर्ष निकाला कि बाब-एल-मंदेब जलडमरूमध्य का वास्तविक बंद होना फारस की खाड़ी के देशों के तेल निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्गों में से एक को पहुंच से बाहर कर देगा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आपूर्ति संकट और जोखिम को बढ़ा सकता है۔