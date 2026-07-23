ट्रम्प का दावा: ईरान के साथ संघर्ष «सीमित» है / हमें जलडमरूमध्यों की ज़रूरत नहीं!

समाचार एजेंसी मेहर ने रोसिया अल-यौम चैनल के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश द्वारा ईरान पर आक्रमण के बारे में बयानों में दावा किया: मैं इसे «सीमित संघर्ष» कहता हूँ; क्योंकि हम [वर्तमान में] ईरान के साथ केवल एक सीमित संघर्ष में शामिल हुए हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान हमलों के दबाव में है और इसी कारण उसमें समझौते तक पहुँचने की इच्छा पैदा हुई है, लेकिन उनके दावे के अनुसार «तेहरान अभी इस समझौते के लिए तैयार नहीं है।»
ट्रम्प का दावा ऐसे समय में आया है जब वास्तव में अमेरिका ही बार-बार वार्ता मेज़ छोड़ चुका है और ईरान पर आक्रमण को कूटनीतिक मार्ग से अधिक प्राथमिकता दी है।
ट्रम्प ने आगे दावा किया कि ईरान जल्द ही समझौते तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि उसका देश जलडमरूमध्यों, जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य शामिल है, की ज़रूरत नहीं रखता, लेकिन वह ज़रूरी समझे जाने वाले कदम उठाएगा।
उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि वाशिंगटन ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बारे में ट्रम्प का दावा ऐसे समय में आया है जब यह जलडमरूमध्य ट्रम्प पर आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारी दबाव डाल रहा है।
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