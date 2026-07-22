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ट्रंप की ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ फिर से धमकी

22 जुलाई 2026 - 09:22
समाचार कोड: 1843476
स्रोत: ABNA
ट्रंप की ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ फिर से धमकी

ट्रंप ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर फिर से हमला करने की धमकी देते हुए तेहरान पर दबाव जारी रखने की घोषणा की; साथ ही हमारे देश के अधिकारियों ने ईरान के परमाणु अधिकारों और रक्षात्मक तत्परता को बनाए रखने पर जोर दिया।

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जिस भी परमाणु साइट को फिर से सक्रिय करने का प्रयास करेगा, वह फिर से हमले का निशाना बनेगी।

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी घोषणा की कि वाशिंगटन के ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेंगे, तेहरान पर दबाव बढ़ रहा है और इसके और बढ़ने की संभावना भी है।

जवाब में, हमारे देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता में ईरान के अपने कानूनी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि ईरान क्रांति के सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में अपना रास्ता जारी रखेगा।

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