आयतुल्लाह ख़ातमी: प्रतिरोध और विलायत (धार्मिक नेतृत्व) के इर्द-गिर्द एकता ईरानी राष्ट्र की जीत की कुंजी है।

मेहर संवाददाता के अनुसार, तेहरान के कार्यवाहक जुमे के इमाम आयतुल्लाह सैयद अहमद ख़ातमी ने इमाम ख़ुमैनी (रह) प्रार्थना स्थल पर आयोजित इस सप्ताह की जुमे की ख़ुत्बे में कहा: पवित्र कुरान में क़ियामत (प्रलय) के दिन के लगभग 70 नाम और विशेषण बताए गए हैं। क़ियामत के दिन का एक नाम "हिसाब का दिन" है; वह दिन जब मनुष्य को इस दुनिया में अपने सभी कर्मों का हिसाब देना होगा।

उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम के पैगंबर (सल्ल.) के जीवन शैली को अपना आदर्श बनाना चाहिए, और कहा: पैगंबर (सल्ल.) की जीवनशैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक प्रतिरोध, सत्य के मार्ग पर दृढ़ता और सत्य से पीछे न हटना है। यदि लोग प्रतिरोधी बनें, तो नेताओं को भी प्रतिरोध में अग्रणी और अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा: सर्वोच्च नेता के लिखित संदेश गहन और आवश्यक संदेश हैं। उनके हाल के संदेश में इस्लामी क्रांति के आदर्शों को साकार करने, ईरान की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने, और आपराधिक एवं चालाक अमेरिकी शत्रु का मुकाबला करने के लिए सभी क्षेत्रों में जनता और अधिकारियों की एकता और सहमति की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि एकता को एक केंद्रबिंदु की आवश्यकता है, और एकता का केंद्रबिंदु विलायत-ए-फ़क़ीह (धार्मिक न्यायविद का शासन) है।

तेहरान के जुमे के ख़तीब ने कहा: ग़ज़ा में अपराधों के खिलाफ उनके रवैये के कारण कानूनी और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अविश्वास बढ़ गया है।

उन्होंने आगे कहा: यह चौथी बार है कि अमेरिका वार्ता के बीच में सैन्य कार्रवाई करता है, और ऐसी स्थिति में, सम्मानजनक रक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है।

उन्होंने जोर देकर कहा: ईरानी राष्ट्र और योद्धाओं को शत्रु के हमलों का सामना करना चाहिए और उनके कार्यों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। प्रतिरोध का अंत विजय है, और दृढ़ व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करेगा, चाहे यह रास्ता समय लेने वाला क्यों