  1. होम
  2. सेवा
  3. अमेरिका समाचार

ट्रंप की सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन बुनियादी ढांचे से लैस करने की सहमति

22 जुलाई 2026 - 09:22
समाचार कोड: 1843477
स्रोत: ABNA
ट्रंप की सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन बुनियादी ढांचे से लैस करने की सहमति

रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन बुनियादी ढांचे से लैस करने के लिए 30 साल के समझौते को हरी झंडी दे दी है।

समाचार एजेंसी अबना ने अल जज़ीरा के हवाले से रिपोर्ट किया कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़ पोर्टल ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पष्ट नीति परिवर्तन में और अपने पिछले दावों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब के साथ एक विशाल और दीर्घकालिक परमाणु अनुबंध पर अपनी अंतिम सहमति की घोषणा की है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, यह 30 साल का समझौता, जो अरबों डॉलर की खगोलीय राशि को अमेरिकी ठेकेदार कंपनियों की जेब में प्रवाहित करता है, व्यावहारिक रूप से रियाद को «यूरेनियम संवर्धन» क्षमता वाले देशों के क्लब के करीब लाएगा।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान को इस समझौते के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने का काम सौंपा गया है, जो व्यावहारिक रूप से «नागरिक परमाणु» को संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आवरण बनाता है।

वाशिंगटन का दावा है कि यह निगरानी सैन्य उपयोग का रास्ता बंद करती है, लेकिन रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पश्चिमी एशिया में «परमाणु अराजकता» की ओर एक और कदम है और ईरान की रक्षात्मक शक्ति का मुकाबला करने का एक प्रयास है।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha