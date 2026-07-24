अरग़ची: ईरान विश्व स्तर पर वार्ता के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया है

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरग़ची ने ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर कहा: अब तक पाकिस्तान और रूस के साथ बैठकें हुई हैं, और अब शंघाई सहयोग संगठन में मौजूद देशों के साथ भी, जिनसे हमारी साझा स्थितियाँ हैं। इन सभी देशों ने अमेरिकी आक्रामकता, इस देश के एकतरफा और अवैध कार्यों, अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और बल के अवैध प्रयोग की स्पष्ट रूप से निंदा की है, और वे इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए समाधान खोज रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा: जैसा कि मैंने आज अपने भाषण में भी कहा, यह एक ऐसी विपत्ति है कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसकी निंदा नहीं करता और इससे निपटता नहीं, तो देर-सबेर यह सभी को अपनी चपेट में ले लेगी। यह भावना और चिंता इन सभी देशों में मौजूद है। हमने जिन वार्ताओं में हिस्सा लिया, उनमें हमें यह विश्वास हो गया कि इस मामले में काफी सहमति और एकरूपता है, और इस पर विचार-विमर्श किया गया।

अरग़ची ने जोर देकर कहा: हमने द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी बातचीत की। अब अमेरिकी आक्रामकता का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, और वर्तमान परिस्थितियों में, ईरान विश्व स्तर पर ध्यान और वार्ता के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया है।