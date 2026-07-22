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यमन द्वारा सऊदी अरब के बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद परिवहन लागत में वृद्धि

22 जुलाई 2026 - 09:23
समाचार कोड: 1843478
स्रोत: ABNA
यमन द्वारा सऊदी अरब के बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद परिवहन लागत में वृद्धि

रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि यमन द्वारा उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी के परिणामस्वरूप सऊदी तेल निर्यात के मार्ग में बदलाव ने परिवहन लागत बढ़ा दी है और माल पहुंचाने का समय चार सप्ताह तक लंबा कर दिया है।

समाचार एजेंसी अबना ने रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट किया कि यमन के सशस्त्र बलों द्वारा सऊदी अरब के बंदरगाहों की नाकाबंदी की घोषणा के बाद, कई एशियाई कंपनियां कच्चे तेल के आयात के प्रवाह को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक समुद्री परिवहन मार्गों की समीक्षा कर रही हैं।

इस रिपोर्ट के अनुसार, ये कंपनियां लाल सागर तट पर स्थित यानबू बंदरगाह से सऊदी तेल को स्वेज नहर के माध्यम से और फिर अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने पर विचार कर रही हैं।

रॉयटर्स ने जानकार सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि इस वैकल्पिक मार्ग का उपयोग, यानबू बंदरगाह से पूर्व दिशा में अरब सागर के पार तेल निर्यात के सामान्य मार्ग की तुलना में, परिवहन समय में चार सप्ताह तक की वृद्धि करता है।

इस समाचार एजेंसी ने यह भी जोर देकर कहा कि अफ्रीका के चक्कर वाले मार्ग का चयन सऊदी अरब की परिवहन और निर्यात लागत में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और एशियाई खरीदारों के लिए तेल खेप की अंतिम कीमत को प्रभावित कर सकता है।

गौरतलब है कि लाल सागर और बाब-एल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी अरब की समुद्री नाकाबंदी से संबंधित समाचारों के प्रसार के बाद, तेल की कीमतें बढ़ गईं और ब्रेंट क्रूड वायदा 1.12 डॉलर बढ़कर 89.22 डॉलर प्रति बैरल हो गया। अमेरिकी तेल वायदा भी 74 सेंट बढ़कर 83.23 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

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