अरग़ची की मिस्र के समकक्ष से टेलीफोनिक वार्ता

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरग़ची ने शुक्रवार शाम (ईरानी कैलेंडर के अनुसार 2 मोरदाद) को मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती के साथ टेलीफोनिक बातचीत में क्षेत्रीय नवीनतम घटनाक्रमों, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव की वृद्धि, और पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के उपायों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया।