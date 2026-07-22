रोड्रिगेज़: अमेरिकी नाकाबंदी एक वास्तविक खतरा है, क्यूबा नहीं

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज़ ने सोशल नेटवर्क X पर एक संदेश में लिखा: अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा हवाना के बारे में जारी किया गया लंबा और अपमानजनक बयान, अमेरिकी जनमत को एक कथित खतरे से डराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, मानो वह दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति को खतरा पहुँचा रहा हो।

क्यूबा के विदेश मंत्री ने आगे कहा: यह एक अजीब कदम है जिसमें झूठे काल्पनिक तत्वों को सनसनीखेजता के साथ मिलाया गया है। यह पाठ उस सरकार द्वारा तैयार किया गया है जो स्वयं हिंसक और आतंकवादी कृत्यों की अपराधी रही है; ऐसे कृत्य जिनके परिणामस्वरूप 3478 क्यूबाई नागरिकों की मौत हुई और 2099 लोग विकलांग हुए।

ब्रूनो रोड्रिगेज़ ने आगे कहा: न्याय के लिए और उत्पीड़न तथा अपराध के खिलाफ लड़ने वालों के साथ एकजुटता खतरा नहीं है। क्यूबा खतरा नहीं है। बल्कि नाकाबंदी ही खतरा है।