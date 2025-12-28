हमास को निरस्त्र करने में कोई दखल नहीं देगा पाकिस्तान 

अहलुलबैत समाचार एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इस्हाक दार ने इस्लामाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका देश गज़्ज़ा पट्टी में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेने के लिए तैयार है और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की किसी भी संभावित भूमिका में हमास को निरस्त्र करना शामिल नहीं होगा।

इस्हाक दार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में नागरिक और सैन्य नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट और दृढ़ है। उन्होंने कहा कि वह गज़्ज़ा में शांति लागू करने नहीं जाएगा, बल्कि उसका समर्थन और मजबूत करने जाएगा।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सितंबर में शर्म अल-शेख में हुए गज़्ज़ा युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने के लिए ज़ायोनी शासन को दोषी ठहराया और इस्लामाबाद द्वारा इन उल्लंघनों की निंदा की।

अल-मयादीन न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, इस्हाक दार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित शांति योजना का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लागू किया गया है, इस योजना में मौजूद बीस बिंदुओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

इस संबंध में, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पिछले महीने की शुरुआत में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल के हिस्से के रूप गज़्ज़ा में सेना भेजने के संबंध में उनकी सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।