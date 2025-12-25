सीरिया को अब जार्डन सेना ने बनाया निशाना,  मादक पदार्थों की तस्करी का बहाना



अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने सीरिया के साथ अपनी सीमा पर देश के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की जानकारी दी है।

जॉर्डन की आधिकारिक मीडिया पेट्रा न्यूज़ एजेंसी ने घोषणा की कि जॉर्डन की सेना ने सुरक्षा उपायों के तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की गतिविधियों को निशाना बनाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने उन केंद्रों पर भी हमला किया है, जिनका उपयोग तस्करी करने वाले समूह जॉर्डन में घुसपैठ करने के लिए आधार और शुरुआती बिंदु के रूप में करते थे।

दूसरी ओर, सीरिया के अल-अखबारिया नेटवर्क ने बताया कि जॉर्डन की सेना ने देश के दक्षिण में अल-स्वेदा प्रांत के आसपास मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर हवाई हमले करने के बाद, अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीरिया के साथ अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में रोशनी वाले फ्लेयर्स दागे हैं।

