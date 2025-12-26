गज़्ज़ा पर अब भी शासन कर रहा है हमास

अहलुल-बैत (अ.स.) समाचार एजेंसी - अबना - की रिपोर्ट के अनुसार, हिब्रू समाचार पत्र "हारेत्ज़" ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति "डोनाल्ड ट्रम्प" के जल्द ही शांति परिषद के गठन और बहुराष्ट्रीय बलों द्वारा कार्रवाई शुरू होने के बयानों का गज़्ज़ा पट्टी के निवासियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। युद्धविराम की घोषणा के बाद से, वे बिना किसी प्रभावी सरकार और बिना किसी स्पष्ट भविष्य के रह रहे हैं। मैदानी हकीकत ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि भले ही ट्रम्प की योजनाएं लागू हों, यह धीमी गति से होगा और इसमें देरी होगी जो महीनों तक चल सकती है।

अखबार ने गज़्ज़ा के निवासियों के हवाले से लिखा है कि हमास उन क्षेत्रों में, जो पूरी तरह से इस्राइल के नियंत्रण में नहीं हैं, व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहा है।

हारेत्ज़ के अनुसार, ध्वस्त घरों और सड़कों के बीच अराजकता नहीं है, लेकिन जीवन अभी भी सामान्य नहीं है और हमास पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने से बहुत दूर है।

अखबार ने बताया कि हमास काम कर रहा है; वह झंडे नहीं लहराता या सार्वजनिक स्थानों को नारों से नहीं भरता, लेकिन चौराहों और चौकियों पर मौजूद रहता है।

हारेत्ज़ के अनुसार हमास एक स्पष्ट सुरक्षा उपस्थिति दिखाता है, लेकिन उसके पास शासन करने की क्षमता नहीं है और गहरे विनाश और नागरिकों के बीच व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

अखबार के अनुसार, हमास अभी भी शासन कर रहा है, लेकिन एक स्वतंत्र शासन के पारंपरिक अर्थों में नहीं। यह अभी भी कर संग्रह तंत्र का प्रबंधन करता है और आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करता है, लेकिन एक प्रभावी सरकार नहीं है। यह व्यापक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान नहीं करता, इसका कोई संगठित बजट नहीं है और वेतन नहीं देता।

हारेत्ज़ ने आगे कहा कि गज़्ज़ा पट्टी के उत्तरी और मध्य हिस्सों के साथ-साथ गज़्ज़ा शहर में स्थानीय अधिकारी लगभग बिना किसी संसाधन के काम कर रहे हैं। उपलब्ध कुछ बुलडोजरों और भारी उपकरणों का उपयोग करते हुए, वे यहाँ-वहाँ कुछ सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, एक अस्थायी जल निकासी चैनल खोल रहे हैं और कुछ बुनियादी ढाँचे को फिर से स्थापित कर रहे हैं, लेकिन व्यापक विनाश की मरम्मत करने में सक्षम नहीं हैं।