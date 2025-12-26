  1. होम
ईरानी सीमा रक्षकों ने 1600 अफगान नागरिकों को मौत के मुंह से निकाला 

26 दिसंबर 2025 - 15:07
सीमा सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने 1600 से अधिक अवैध अप्रवासियों को बचाए जाने की सूचना दी जो पिछले सप्ताह बर्फबारी और हिमपात के दौरान तायबाद सीमा पर भारी बर्फबारी में फंस गए थे।  

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस प्रवक्ता सरदार मुंतज़िर अल-महदी ने कहा कि तायबाद बॉर्डर गार्ड बटालियन के सीमा रक्षकों ने सीमा निगरानी और निगरानी के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, पिछले सप्ताह बर्फबारी और हिमपात के दौरान चलाए गए अभियानों के तहत, 1,600 से अधिक अफगान नागरिकों को मौत के मुंह से निकाल लिया है जो अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे और कठिन मौसमी परिस्थितियों के कारण शीतदंश का शिकार हो गए थे और निश्चित मौत के कगार पर थे।

उन्होंने कहा कि खुरासाने रजवी प्रांत सीमा गार्ड कमान के सीमा रक्षकों ने मौसम पूर्वानुमानों के आधार पर घुसपैठ के खतरों के बारे में गंभीर चेतावनी जारी करने और इस संबंध में सामने वाले देश के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कार्रवाई की।
सरदार मुंतज़िर अल-महदी ने पड़ोसी देश के नागरिकों से अनुरोध किया कि वे ईरान में प्रवेश के लिए वैध परमिट जारी करने की प्रक्रियाओं और कानूनी मार्गों का उपयोग करें।

