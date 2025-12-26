ज़ायोनी सेना के मुख्यालय और कमांड रूम तक पहुँच गए ईरानी जासूस

ज़ायोनी मीडिया ने खुलासा किया है कि ईरान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति न केवल पूर्व प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट के निवास की निगरानी करता रहा, बल्कि ज़ायोनी सेना प्रमुख के कार्यालय और सेना के गुप्त युद्ध कक्ष तक भी पहुँच चुका था।

ज़ायोनी टीवी चैनल ने खुलासा किया है कि ईरान के लिए जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पहले पूर्व प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट के घर की तस्वीरें ली थीं, साथ ही ज़ायोनी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयाल ज़ामीर से कई बार मिल चुका था और उनके कार्यालय में मरम्मत और नवीनीकरण का काम भी करता रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह व्यक्ति सेना के मुख्यालय किरया के अंदर मौजूद अत्यधिक सुरक्षित और भूमिगत कमांड रूम में भी घुस गया और वहाँ विभिन्न गतिविधियाँ कीं।

इससे पहले, जायोनी मीडिया ने सूचित किया था कि ज़ायोनी सुरक्षा सेवाओं ने वादिम कोबियानोव नामक व्यक्ति को ईरानी खुफिया सेवा के साथ सहयोग और नफ़्ताली बेनेट के निवास के आसपास के क्षेत्र की फुटेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसका सबसे संवेदनशील कदम एक कार में गुप्त कैमरा लगाना था, जिसके माध्यम से वह बेनेट के निवास की सीधी तस्वीरें ईरान भेजता रहा। वर्तमान में, आरोपी का मामला केंद्रीय अदालत में चल रहा है।

हालिया दिनों मे ज़ायोनी उच्चाधिकारियों के कार्यालयों में जासूसी के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह नया मामला इस्राईल की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और गहरा कर रहा है और यह दर्शाता है कि खतरे अप्रत्याशित रास्तों से जायोनी राज्य के सबसे संवेदनशील केंद्रों तक पहुँच सकते हैं।