ईरान और अमेरिका के बीच बग़दाद में प्रत्यक्ष वार्ता की कोशिश

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने कहा है कि बग़दाद ईरान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित कराने के प्रयास कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच वार्ता प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके।

प्रपपट विवरण के अनुसार इराकी वेबसाइट 'बग़दाद अल-यौम' ने कहा है कि इराक विभिन्न समयों में क्षेत्रीय तनाव कम करने में प्रभावी भूमिका निभाता रहा है, हालांकि दोनों पक्षों की अपनी विशिष्ट चिंताएँ हैं, लेकिन किसी भी पक्ष से वार्ता बहाल करने का विरोध सामने नहीं आया है।

इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान के साथ इराक के संबंध आधिकारिक, राजनीतिक और जन स्तर पर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और बग़दाद इन संबंधों का उपयोग ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बहाल करने के लिए करना चाहता है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और राजनीतिक प्रक्रिया के समर्थन में ईरान का इराक के साथ खड़ा होना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं आता।

अल-सुदानी ने स्पष्ट किया कि इराक और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक ढाँचा मौजूद है, जो सुरक्षा और सैन्य मामलों के अलावा व्यापक क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश देता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अन्य देशों, विशेषकर सऊदी अरब के साथ संबंध एक संतुलित और समान नीति के तहत विकसित किए जा रहे हैं।