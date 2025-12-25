नाइजीरिया, मस्जिद में बम धमाका, 10 लोगों की मौत, कई घायल 

नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक बार फिर हिंसा ने दहशत फैला दी है। बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में बुधवार शाम नमाज़ के दौरान एक मस्जिद में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम दस नमाज़ियों की मौत हो गई। यह धमाका गैंबोरू मार्केट इलाके की एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद के अंदर हुआ, जहां बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए मौजूद थे।

चश्मदीदों के मुताबिक, नमाज़ के दौरान अचानक हुए विस्फोट से मस्जिद में अफरा-तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। विस्फोट की आवाज़ दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी आर्म्ड ग्रुप ने नहीं ली है। मिलिशिया नेता बाबाकुरा कोलो ने आशंका जताई है कि यह बम विस्फोट हो सकता है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि विस्फोटक मस्जिद के अंदर पहले से रखा गया था और नमाज़ के दौरान उसे सक्रिय किया गया।

