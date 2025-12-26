माहे रजब की फ़ज़ीलत

:رسول اکرم (ص)

إنَّ اللّهَ تَعالیٰ نَصَبَ فِي السَّماءِ السّابِعَةِ مَلَكا يُقالُ لَهُ: الدّاعي، فَإِذا دَخَلَ شَهرُ رَجَبٍ يُنادي ذٰلِكَ المَلَكُ كُلَّ لَيلَةٍ مِنهُ إلَى الصَّباحِ: «طوبیٰ لِلذّاكِرينَ، طوبیٰ لِلطّائِعينَ

الإقبال: ج ٣ ص ١٧٤

रसूले अकरम स.अ.

अल्लाह तआला ने सातवें आसमान पर एक फरिश्ता तैनात किया है जिसे दाई (पुकारने वाला) कहा जाता है, जब माहे रजब आता है तो यह फरिश्ता हर रात सुबह सवेरे तक आवाज़ देता है "ख़ुशख़बरी है उनके लिए जो ज़िक्र करते हैं! ख़ुशख़बरी है उनके लिए जो अल्लाह की इताअत करते हैं!"