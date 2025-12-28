कर्बला में शहीदों की एक और सामूहिक कब्र मिली 

अहलुलबैत अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्बला प्रांत में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार कार्यों के दौरान 'बाबे तवीरिज' इलाके में एक सामूहिक कब्र मिली है, जिसमे सद्दाम के खिलाफ शाबान विद्रोह के शहीदों के शव हैं।

अल-सूमरिया न्यूज एजेंसी के अनुसार, उपस्थित लोगों ने कहा कि इलाके में जल आपूर्ति नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव के लिए की जा रही खुदाई के दौरान ये शव अचानक मिले।

सामूहिक कब्र मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और विशेषज्ञ टीमों ने इस स्थान पर प्रारंभिक जांच तथा दस्तावेजीकरण शुरू कर दिया।

विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि यह सामूहिक कब्रिस्तान साल 1991 में सद्दामशासन के खिलाफ शाबान विद्रोह के पीड़ितों का है, जिसका दक्षिणी इराकी शहरों में व्यापक दमन किया गया था।

इस संबंध में, कर्बला प्रांतीय परिषद की शहीद समिति के अध्यक्ष माजिद अल-मलिकी ने कहा कि यह इलाका 1991 में एक बगीचा और यातायात मार्ग हुआ करता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह खोज सद्दाम शासन के सामूहिक हत्याओं और गुप्त दफन सहित अपराधों का एक नया सबूत है।

उन्होंने कहा कि बगदाद स्थित शहीद फाउंडेशन एक विशेषज्ञ टीम भेजेगा जो आज रविवार को कर्बला पहुंचेगी ताकि अन्य संभावित शवों की और व्यापक खोज की जा सके।

कर्बला में शहीद फाउंडेशन के मीडिया प्रमुख अदनान अल-असदी ने कहा कि निकाले गए शवों में कई हड्डियाँ और एक खोपड़ी शामिल हैं। पुलिस को सौंपे जाने के बाद मामला संबंधित अदालत को भेजा गया है।

विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा शहीदों के शवों को इस सामूहिक कब्रिस्तान से वैज्ञानिक तरीके से निकालने का काम शुरू किया जाएगा, ताकि अपराध से जुड़े सबूत सुरक्षित रह सकें।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों और चिकित्सा न्याय विभाग को डीएनए परीक्षण और पीड़ितों की पहचान करने तथा उनके शवों को परिवारों को सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सूचना दी गई है।