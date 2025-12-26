तुर्की, इस्तांबुल में आईएसआईएस से जुड़े 115 संदिग्ध गिरफ्तार

इस्तांबुल के सरकारी वकील के कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 115 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

जांच में पता चला कि ये लोग तुर्की में नए साल के जश्न के दौरान हमले करने की योजना बना रहे थे, इन आतंकियों के निशाने पर खासकर गैर-मुस्लिम लोग थे।

सरकारी बयान में कहा गया कि इस्तांबुल पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग की जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि यह संगठन नए साल के समारोहों में हमले करना चाहता था।

इसके बाद इस्तांबुल के अलग-अलग इलाकों में 124 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान पिस्तौल, गोलियां और संगठन से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए।

सरकारी वकील के कार्यालय ने पुष्टि की कि इस अभियान में 115 संदिग्धों को पकड़ा गया है और बाकी संदिग्धों की तलाश अभी जारी है।