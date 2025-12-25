हशदुश् शअबी को भंग करने की बातें बेबुनियाद 

इराकी संगठन बद्र के प्रमुख हादी अल-आमेरी ने हशदुश् शअबी को भंग किए जाने की खबरों को केवल अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हशदुश् शअबी इराक का एक महत्वपूर्ण रक्षा स्तंभ है और इसके अंत का सवाल ही पैदा नहीं होता।

बद्र संगठन के महासचिव हादी अल-आमेरी ने कहा है कि हशदुश् शअबी के विघटन की बातें केवल अफवाह हैं और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि हशदुश् शअबी के असैन्यीकरण का निर्णय विशुद्ध रूप से इराकी निर्णय है और इराक इस मामले में किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप का विरोधी है।

अल-आमेरी ने जोर देकर कहा कि धार्मिक नेतृत्व यानी आयतुल्लाह सीस्तानी का मानना है कि हथियार केवल राज्य के हाथ में होने चाहिए और हम भी इस पर पूरा विश्वास रखते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि हथियारों का पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आना इस शर्त पर है कि अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं अपना मिशन समाप्त कर यहां से जाएं और इराक की पूर्ण राष्ट्रीय संप्रभुता हासिल हो।

हादी अल-आमेरी ने संसद के संदर्भ में कहा कि पहला सत्र अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं रहेगा बल्कि हमें विश्वास है कि संसद के अध्यक्ष और उनके सहायक का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि सभी समूह सरकार में शामिल होंगे और इसमें सफलता सबके लिए होगी।