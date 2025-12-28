तुर्क सेना को इराकी धरती से भगाने की मांग ने जोर पकड़ा

अल-मालूमा न्यूज एजेंसी के अनुसार, इराकी संसद के प्रतिनिधि मुख्तार अल-मूसवी ने जोर देकर कहा कि इराक की आने वाली सरकार को तुर्क सैनिकों को देश से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इराकी भूमि पर तुर्की सैनिकों की मौजूदगी इस देश की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए।

अल-मूसवी ने कहा कि इराक में इन सैनिकों की तैनाती अनुचित और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत है। इराक की आने वाली सरकार को इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा इराक की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है, और तुर्की सैनिकों को बाहर निकाल कर हम इराक के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप रोक सकते हैं।